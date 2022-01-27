Восточный комитет германской экономики подтвердил планы онлайн-встречи бизнеса с Путиным

Восточный комитет германской экономики подтвердил планы по проведению традиционной встречи представителей бизнеса ФРГ с президентом России Владимиром Путиным.

«Восточный комитет традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом Путиным и важными для экономики министрами. И в этом году запланирована встреча в онлайн-формате», — сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта.

Накануне прошла онлайн-встреча российского лидера с представителями итальянского бизнеса.

Владимир Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Италии в период пандемии остаётся на высоком уровне.