Восточный комитет германской экономики подтвердил планы онлайн-встречи бизнеса с Путиным

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Восточный комитет германской экономики подтвердил планы по проведению традиционной встречи представителей бизнеса ФРГ с президентом России Владимиром Путиным.
Восточный комитет германской экономики подтвердил планы онлайн-встречи бизнеса с Путиным
  • AP

«Восточный комитет традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом Путиным и важными для экономики министрами. И в этом году запланирована встреча в онлайн-формате», — сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что онлайн-встреча запланирована на 3 марта.

Накануне прошла онлайн-встреча российского лидера с представителями итальянского бизнеса.

Владимир Путин заявил, что экономическое сотрудничество России и Италии в период пандемии остаётся на высоком уровне.

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