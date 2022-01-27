Министр обороны Польши Блащак заболел коронавирусом

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Глава польского Министерства обороны Мариуш Блащак сообщил, что заболел коронавирусом и ушёл на изоляцию.
Министр обороны Польши Блащак заболел коронавирусом
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«К сожалению, я подхватил коронавирус», — написал  он в своём Twitter-аккаунте.

Блащак добавил, что чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности во время изоляции.

Ранее экс-президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса сообщил, что заболел коронавирусом и чувствует себя плохо.

До этого президент Польши Анджей Дуда заболел  коронавирусной инфекцией.

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