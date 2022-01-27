Министр обороны Польши Блащак заболел коронавирусом

Глава польского Министерства обороны Мариуш Блащак сообщил, что заболел коронавирусом и ушёл на изоляцию.

«К сожалению, я подхватил коронавирус», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Блащак добавил, что чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности во время изоляции.

Niestety, koronawirus dopadł również mnie. Czuję się dobrze, będę wykonywał swoje obowiązki podczas izolacji. Uważajmy na siebie i stosujmy się do zasad bezpieczeństwa. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 27, 2022

Ранее экс-президент Польши нобелевский лауреат Лех Валенса сообщил, что заболел коронавирусом и чувствует себя плохо.

До этого президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией.