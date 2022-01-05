Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом

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Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава его канцелярии Павел Шрот.
Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом
  • ©Sergii Kharchenko/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«В связи со случаями заболевания в канцелярии президента и в его окружении президент Анджей Дуда сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат», — написал Шрот в Twitter.

Он уточнил, что Дуда чувствует себя хорошо и переносит заболевание в лёгкой форме.

Дуда был ранее вакцинирован от COVID-19 тремя дозами вакцины.

Ранее президент Мозамбика Филипе Ньюси сообщил, что у него и его супруги выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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