Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом
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«В связи со случаями заболевания в канцелярии президента и в его окружении президент Анджей Дуда сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат», — написал Шрот в Twitter.
Он уточнил, что Дуда чувствует себя хорошо и переносит заболевание в лёгкой форме.
Дуда был ранее вакцинирован от COVID-19 тремя дозами вакцины.
Ранее президент Мозамбика Филипе Ньюси сообщил, что у него и его супруги выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.