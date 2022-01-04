У президента Мозамбика выявили коронавирус
- AP
Об этом он сам написал в Facebook.
«Мы с женой получили положительные результаты быстрых тестов на COVID-19, которые мы решили пройти после ряда мероприятий, в которых мы участвовали в последние несколько дней», — сообщил Ньюси.
По его словам, болезнь протекает бессимптомно, однако он и его супруга немедленно отправились на самоизоляцию.
Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет отправился на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат.