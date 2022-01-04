У президента Мозамбика выявили коронавирус

Короткая ссылка
Президент Мозамбика Филипе Ньюси сообщил, что у него и его супруги выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
У президента Мозамбика выявили коронавирус
  • AP

Об этом он сам написал в Facebook.

«Мы с женой получили положительные результаты быстрых тестов на COVID-19, которые мы решили пройти после ряда мероприятий, в которых мы участвовали в последние несколько дней», — сообщил Ньюси.

По его словам, болезнь протекает бессимптомно, однако он и его супруга немедленно отправились на самоизоляцию.

Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет отправился на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить