У президента Мозамбика выявили коронавирус

Президент Мозамбика Филипе Ньюси сообщил, что у него и его супруги выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом он сам написал в Facebook.

«Мы с женой получили положительные результаты быстрых тестов на COVID-19, которые мы решили пройти после ряда мероприятий, в которых мы участвовали в последние несколько дней», — сообщил Ньюси.

По его словам, болезнь протекает бессимптомно, однако он и его супруга немедленно отправились на самоизоляцию.

Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет отправился на самоизоляцию после того, как тест его дочери на коронавирус дал положительный результат.