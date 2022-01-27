Медведев заявил о близости красных линий НАТО

НАТО не исполнило обещаний не продвигаться к российским границам — альянс уже лезет к ним, красные линии совсем рядом, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: «Мы ничего не подписывали»... Обещали. В разговорах, приватно, так, сяк. Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы», — приводит его слова РИА Новости.

Медведев акцентировал внимание на том, что речь идёт не об Украине или о каком-то другом государстве, а о реальной угрозе национальной безопасности России.

«Просто уже вот эти красные линии, о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом», — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

Он также заявил, что альянс намерен отвергнуть предложение России о нерасширении военного блока.