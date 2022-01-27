Медведев: США не ответили по теме хакерских атак на серверы ЦИК России во время выборов

Короткая ссылка
В США пока не ничего не ответили по теме хакерских атак на серверы российской ЦИК в период выборов в Госдуму — половина из них шла с территории Америки, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мы об этом открыто сказали, что приблизительно 50% этих атак шли через США... Объективные данные такие. Они пока нам, кстати, на эту тему ничего определённого так и не ответили», — цитирует его РИА Новости.

В период выборов в Госдуму в ЦИК заявляли о круглосуточных хакерских атаках на сайт.

Позже комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить