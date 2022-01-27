Медведев: США не ответили по теме хакерских атак на серверы ЦИК России во время выборов
«Мы об этом открыто сказали, что приблизительно 50% этих атак шли через США... Объективные данные такие. Они пока нам, кстати, на эту тему ничего определённого так и не ответили», — цитирует его РИА Новости.
В период выборов в Госдуму в ЦИК заявляли о круглосуточных хакерских атаках на сайт.
Позже комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.