Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в российские выборы

Комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.

Об этом заявил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв.

«Комиссия осуществляла ежедневный сбор и анализ данных о попытках иностранного вмешательства в наши внутренние дела, и в очередной раз нами зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что «формы вмешательства были разными».

«От традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России», — сказал Пискарёв.

13 сентября состоялось свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах России.

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.