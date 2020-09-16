Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в российские выборы

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Комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в российские выборы
  • РИА Новости

Об этом заявил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв.

«Комиссия осуществляла ежедневный сбор и анализ данных о попытках иностранного вмешательства в наши внутренние дела, и в очередной раз нами зафиксированы умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что «формы вмешательства были разными».

«От традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России», — сказал Пискарёв.

13 сентября состоялось свыше 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах России.

Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.

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