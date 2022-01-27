Глава дипломатии ЕС Боррель приветствовал ответ США на предложения России по безопасности
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«Приветствую письменный ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Только дипломатия даёт возможность добиться прочного урегулирования для народа Украины и народов Европы», — написал он в Twitter.
Боррель также призвал Россию согласиться на продолжение диалога.
26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать документ.