Глава дипломатии ЕС Боррель приветствовал ответ США на предложения России по безопасности

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности и призвал продолжить дипломатические усилия.
Глава дипломатии ЕС Боррель приветствовал ответ США на предложения России по безопасности
  • AP
  • © Kenzo Tribouillard

«Приветствую письменный ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Только дипломатия даёт возможность добиться прочного урегулирования для народа Украины и народов Европы», — написал он в Twitter.

Боррель также призвал Россию согласиться на продолжение диалога.

26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать документ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить