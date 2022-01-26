Эрдоган сообщил о приглашении Путина в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию и ожидает ответа от Москвы.
- AFP
- © MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
«Мы пригласили господина Путина в Турцию», — сказал Эрдоган.
Ранее турецкий лидер заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу президента России с президентом Украины.
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