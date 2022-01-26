Эрдоган сообщил о приглашении Путина в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию и ожидает ответа от Москвы.

AFP

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