Эрдоган сообщил о приглашении Путина в Турцию

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию и ожидает ответа от Москвы.
Эрдоган сообщил о приглашении Путина в Турцию
  • AFP
  • © MURAT CETIN MUHURDAR / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

«Мы пригласили господина Путина в Турцию», — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу президента России с президентом Украины.

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