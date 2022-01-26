Чехия направит на Украину 4 тысячи артиллерийских снарядов

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Власти Чехии одобрили передачу ВС Украины 4 тыс. артиллерийских снарядов. Об этом сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны страны Якуб Файнор.
Чехия направит на Украину 4 тысячи артиллерийских снарядов
  • Legion-Media

Как пишет информационное агентство ЧТК, Чехия дарит Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов на сумму порядка 37 млн крон, что эквивалентно €1,5 млн.

По мнению чешских властей, этот жест является выражением солидарности с Украиной во время обострения напряжённости на восточной границе страны.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия может отправить на Украину своих военных, если Киев направит соответствующий запрос и Прага его одобрит.

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