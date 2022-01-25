В Минобороны Чехии заявили, что готовы рассмотреть помощь военными Украине

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия может отправить на Украину своих военных, если Киев направит соответствующий запрос и Прага его одобрит.

Об этом она рассказала в интервью Nezávislý Deník.

«Украина — наш партнёр. Партнёр НАТО и партнёр Чешской Республики... Украина является хорошим партнёром НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу. Если Чехию попросят прислать солдат на Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Чехии Яна Цехмайстерова заявила, что военное ведомство готово направить в помощь Украине артиллерийские снаряды.