Румынские власти решили принять меры по увеличению присутствия НАТО в стране
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«Мы обсудили на заседании Высшего совета безопасности ситуацию в Черноморском регионе. Мы решили предпринять ряд важных мер: осуществить конкретные шаги по увеличению присутствия союзников НАТО в Румынии, правительство продолжит планировать приём возможной волны беженцев на нашу территорию», — цитирует его РИА Новости.
Президент напомнил, что у Румынии и Украины более 6 тыс. км общей границы.
Как ранее заявил глава Минобороны Румынии Василе Дынку, страна готовится принимать беженцев с Украины на случай возможной эскалации конфликта в стране.