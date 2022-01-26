Министр экономики ФРГ Хабек: Германия на 55% зависит от российского газа

Глава Министерства экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страна примерно на 55% «зависит от российского газа».

«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55% зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае... Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее на брифинге представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон заявила, что газохранилища в Германии заполнены на 40—41%.