Министр экономики ФРГ Хабек: Германия на 55% зависит от российского газа
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«У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55% зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае... Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее на брифинге представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон заявила, что газохранилища в Германии заполнены на 40—41%.