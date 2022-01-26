Минэкономики ФРГ: газохранилища страны заполнены на 40—41%

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Газохранилища в ФРГ заполнены на 40—41%, заявила представитель Минэкономики Германии Беате Барон.
Минэкономики ФРГ: газохранилища страны заполнены на 40—41%
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«Энергетическая безопасность в ФРГ в настоящий момент по-прежнему обеспечена, конечно, мы должны очень внимательно следить за ситуацией. Газохранилища заполнены сейчас на 40—41%, это, конечно, значительно ниже, чем в прошлые годы», — цитирует её РИА Новости.

Барон добавила, что Берлин рассмотрит вопрос об «улучшении инструментов подготовки» в вопросе энергообеспечения «к следующей зиме».

Как ранее заявил «Газпром», запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на исторических минимумах: из хранилищ отобрано более 70% объёма газа, закачанного в летний сезон.

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