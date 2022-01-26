Американист Рогулёв заявил, что США создают «опасную иллюзию поддержки» Украины

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.

Как считает специалист, размеры этих поставок и качество вооружения «решающего влияния на состояние Вооружённых сил Украины не оказывают».

«Но создают опасную иллюзию поддержки и вседозволенность», — объяснил американист.

Он подчеркнул, что если Киев захочет решить конфликт в Донбассе военным путём, то украинские власти будут думать, что поддержка от США есть.

«А её на самом деле нет. Вот в чём провокационность вот такого рода действий», — заключил собеседник RT.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты поставляют Украине летальное оружие и подталкивают киевский режим к прямым провокациям против России.

Он отметил, что Вашингтон проводит провокационные военные манёвры вблизи российских границ, а также втягивает Киев «в орбиту НАТО».