Представитель России при ЕСПЧ: за небом в районе крушения MH17 следили диспетчеры Украины

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Уполномоченный России в ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что не установлено, кто контролировал район Донбасса, над которым в 2014 году сбили малайзийский Boeing МН17, но известно, что движение там регулировали диспетчеры Украины.
Представитель России при ЕСПЧ: за небом в районе крушения MH17 следили диспетчеры Украины
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«Единственное, что достоверно известно, это то, что данная территория являлась воздушным пространством Украины, движение в котором регулировалось украинскими авиадиспетчерами», — цитирует РИА Новости Виноградова.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. 

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