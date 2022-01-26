Представитель России при ЕСПЧ: за небом в районе крушения MH17 следили диспетчеры Украины
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«Единственное, что достоверно известно, это то, что данная территория являлась воздушным пространством Украины, движение в котором регулировалось украинскими авиадиспетчерами», — цитирует РИА Новости Виноградова.
Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.