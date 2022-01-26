В Германии за сутки выявили 164 тысячи случаев коронавируса за сутки
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Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 9 035 795 жителей ФРГ.
За сутки от последствий коронавируса умерли 166 пациентов, общее число летальных исходов достигло 117 126.
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».