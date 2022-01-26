В постпредстве России назвали США самым крупным должником в бюджеты ООН

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Соединённые Штаты являются самым крупным должником в бюджеты Организации Объединённых Наций, заявили в постпредстве России при ООН.

«В бюджетной сфере — на фоне заявленных успехов делегации США — хотели бы обратить внимание на то, что это государство по-прежнему остаётся самым крупным должником в бюджеты ООН», — говорится в заявлении постпредства России.

Затягивание оплаты и масштабы задолженности США значительно усложняют работу Секретариата ООН, отметили в ведомстве.

«Нелигитимные односторонние санкции в адрес ряда развивающихся государств создают препятствия для оплаты ими своих взносов в ООН и лишают их права голоса в Генассамблее», — сообщается в документе.

Ранее власти Ирана обратились к руководству Южной Кореи с просьбой оплатить взнос страны в ООН из замороженных активов, чтобы не допустить потери права голоса в Генеральной Ассамблее из-за задолженности.

Правительство Южной Кореи погасило $18 млн задолженности Ирана.

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