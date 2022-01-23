Правительство Южной Кореи погасило $18 млн задолженности Ирана перед ООН

Правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана по взносам перед Организацией Объединённых Наций в размере $18 млн. Об этом говорится на сайте Министерства планирования и финансов Южной Кореи.

«Правительство (Южной. — RT) Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере $18 млн иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН», — отмечается в сообщении.

Выплата была проведена за счёт замороженных иранских активов в южнокорейских банках.

Уточняется, что власти Ирана обратились к руководству Южной Кореи с просьбой оплатить взнос страны в ООН из замороженных активов, чтобы не допустить потери права голоса в Генеральной Ассамблее из-за задолженности.

Ранее в Иране заявили о погашении долга перед Россией за строительство первого блока АЭС «Бушер».