В МВФ призвали власти Сальвадора лишить биткоин статуса официального платёжного средства

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Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платёжным средством.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Члены Исполнительного совета фонда «подчеркнули, что имеются связанные с использованием биткоина серьёзные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств. Они призвали власти сузить сферу применения закона о биткойне, лишив его статуса официального платежного средства». 

Всемирный банк ранее сообщал, что не поддержит Сальвадор в признании биткоина.

В Сальвадоре 7 сентября 2021 года вступил в силу закон, согласно которому власти объявили биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты.

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