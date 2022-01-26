В МВФ призвали власти Сальвадора лишить биткоин статуса официального платёжного средства

Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платёжным средством.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Члены Исполнительного совета фонда «подчеркнули, что имеются связанные с использованием биткоина серьёзные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств. Они призвали власти сузить сферу применения закона о биткойне, лишив его статуса официального платежного средства».

Всемирный банк ранее сообщал, что не поддержит Сальвадор в признании биткоина.

В Сальвадоре 7 сентября 2021 года вступил в силу закон, согласно которому власти объявили биткоин официальным платёжным средством наряду с долларом США. Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты.