Всемирный банк не поддержит Сальвадор в признании биткоина

По словам официального представителя Всемирного банка, финансовая организация не может оказать властям Сальвадора поддержку в вопросе признания биткоина официальным платёжным средством в республике.

«Правительство обращалось к нам за содействием, касающимся биткоина. Это не та сфера, в которой Всемирный банк может оказать поддержку, учитывая наличие проблем, касающихся окружающей среды и прозрачности», — сказал он в комментарии ТАСС.

В Сальвадоре 7 сентября вступил в силу закон, согласно которому власти объявили биткоин официальным платёжным средством наряду с долларами США. Таким образом это стало первое в мире государство, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты.

По данным портала CoinDesk на 7 сентября, курс биткоина снизился до отметки $46,78 тыс.