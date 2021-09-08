Всемирный банк не поддержит Сальвадор в признании биткоина
- © Rick Bowmer / AP
«Правительство обращалось к нам за содействием, касающимся биткоина. Это не та сфера, в которой Всемирный банк может оказать поддержку, учитывая наличие проблем, касающихся окружающей среды и прозрачности», — сказал он в комментарии ТАСС.
В Сальвадоре 7 сентября вступил в силу закон, согласно которому власти объявили биткоин официальным платёжным средством наряду с долларами США. Таким образом это стало первое в мире государство, которое ввело соответствующий статус для цифровой валюты.
По данным портала CoinDesk на 7 сентября, курс биткоина снизился до отметки $46,78 тыс.