Цена биткоина опустилась ниже $47 тысяч

Курс биткоина снизился до отметки $46,78 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По состоянию на 18:28 мск цена биткоина составляла $46,78 тыс.

Биткоин в ходе торговой сессии во вторник, 7 сентября, снижался на 9,4%.

Ранее гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон заявил, что курс любой криптовалюты зависит от соотношения спроса на цифровой актив, а также от общего уровня её востребованности в конкретный момент.

В июле доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.