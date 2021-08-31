Гендиректор криптобиржи назвал влияющие на курс биткоина факторы

Гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон заявил, что курс любой криптовалюты зависит от соотношения спроса на цифровой актив, а также от общего уровня её востребованности в конкретный момент.

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Когда наступает период ажиотажа вокруг криптовалюты, стоимость практически всех криптоактивов растёт с невероятной скоростью», — объяснил Росс-Джонсон.

В пример он привёл январь — февраль 2021 года, когда курс взлетел с $12—13 тыс. до $60 тыс.

Весной на рынке произошла мощная коррекция, и курс биткоина упал до $30—33 тыс., а с ним снизились цены и других альткоинов.

«По законам цифрового рынка, как только период бурного роста заканчивается, наступает «криптозима», — констатировал специалист.

Как ранее сообщал телеканал «360», аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост биткоина в будущем.