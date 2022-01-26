Постпредство России при ООН: США распространяют откровенную ложь по ситуации на Украине
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«Вместо выражения поддержки резолюции Совета безопасности 2202, которая утвердила минский Комплекс мер в качестве международно правовой основы урегулирования и возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет, американцы предпочитают распространять откровенную ложь», — отмечается на сайте постпредства.
Примером деструктивной линии США в ведомстве назвали «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информационная деятельность США и НАТО щедро обрамлена ложью о России.