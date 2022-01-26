Постпредство России при ООН: США распространяют откровенную ложь по ситуации на Украине

Соединённые Штаты вместо поддержки Минских соглашений распространяют откровенную ложь по ситуации вокруг Украины. Об этом заявило постпредство России при ООН.

«Вместо выражения поддержки резолюции Совета безопасности 2202, которая утвердила минский Комплекс мер в качестве международно правовой основы урегулирования и возложила на Киев целый ряд обязательств, от выполнения которых тот уходит уже семь лет, американцы предпочитают распространять откровенную ложь», — отмечается на сайте постпредства.

Примером деструктивной линии США в ведомстве назвали «раскручиваемую Вашингтоном истерию вокруг Украины».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информационная деятельность США и НАТО щедро обрамлена ложью о России.