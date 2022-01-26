В США заявили о возможных мерах против Белоруссии при эскалации ситуации вокруг Украины
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«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнётся с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнёров», — заявил Прайс в ходе пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что в случае эскалации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в пограничных с Белоруссией странах.
Ранее представитель Госдепа США прокомментировал озабоченность ведомства относительно роли Белоруссии в эскалации ситуации вокруг Украины.