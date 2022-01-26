В США заявили о возможных мерах против Белоруссии при эскалации ситуации вокруг Украины

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга прокомментировал возможные меры против Белоруссии при эскалации ситуации вокруг Украины.

«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнётся с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнёров», — заявил Прайс в ходе пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что в случае эскалации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в пограничных с Белоруссией странах.

Ранее представитель Госдепа США прокомментировал озабоченность ведомства относительно роли Белоруссии в эскалации ситуации вокруг Украины.