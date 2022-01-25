Депутат Водолацкий объяснил предупреждение президента Хорватии об отзыве сил из НАТО

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.
Депутат Водолацкий объяснил предупреждение президента Хорватии об отзыве сил из НАТО
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По мнению парламентария, Миланович — «первая ласточка среди тех многих, которые в ближайшее время будут понимать то, что они все заложники ситуации, которую создают по всему миру США».

«Когда США получат свои дивиденды, то остальные страны понесут огромные потери: экономические, социальные, политические», — отметил депутат.

Водолацкий подчеркнул, что в настоящее время на границах с Украиной сосредотачиваются силы и средства НАТО.

«Хорватское руководство понимает, что если кто-то из сумасшедших ястребов Пентагона даст команду на перемещение военных на территорию Украины — уже не инструкторов, а боевых сил, — то это будет та жёсткая красная линия, о которой говорил президент. Дальше начинается угроза национальной безопасности России», — заключил он.

Ранее Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.

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