Южная Корея советует своим гражданам покинуть ряд регионов Украины
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление южнокорейского ведомства.
«Было решено повысить до третьего уровень предупреждения для путешествий в 12 областей... МИД, наблюдая за ситуацией на Украине, при необходимости рассмотрит возможность объявления третьего уровня, который подразумевает рекомендацию эвакуироваться, для всей территории страны», — говорится в заявлении.
Ранее власти Канады призвали семьи канадских дипломатов на Украине покинуть страну.