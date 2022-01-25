Южная Корея советует своим гражданам покинуть ряд регионов Украины

МИД Южной Кореи ввёл третий уровень опасности для ряда регионов Украины, что означает рекомендацию южнокорейским гражданам срочно покинуть эти территории.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление южнокорейского ведомства.

«Было решено повысить до третьего уровень предупреждения для путешествий в 12 областей... МИД, наблюдая за ситуацией на Украине, при необходимости рассмотрит возможность объявления третьего уровня, который подразумевает рекомендацию эвакуироваться, для всей территории страны», — говорится в заявлении.

Ранее власти Канады призвали семьи канадских дипломатов на Украине покинуть страну.