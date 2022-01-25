Южная Корея советует своим гражданам покинуть ряд регионов Украины

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МИД Южной Кореи ввёл третий уровень опасности для ряда регионов Украины, что означает рекомендацию южнокорейским гражданам срочно покинуть эти территории.
Южная Корея советует своим гражданам покинуть ряд регионов Украины
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление южнокорейского ведомства.

«Было решено повысить до третьего уровень предупреждения для путешествий в 12 областей... МИД, наблюдая за ситуацией на Украине, при необходимости рассмотрит возможность объявления третьего уровня, который подразумевает рекомендацию эвакуироваться, для всей территории страны», — говорится в заявлении.

Ранее власти Канады призвали семьи канадских дипломатов на Украине покинуть страну.

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