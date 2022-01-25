Президент Сирии Асад объявил амнистию для дезертиров в стране и за её пределами
- AP
«Президент Асад издал указ о полной амнистии для тех, кто бежал (от воинской службы) внутри страны и за её пределы до 25 января 2022 года», — говорится в сообщении офиса президента САР в Facebook.
Согласно указу, амнистия будет предоставлена при условии добровольной явки в течение трёх месяцев тем, кто находится в Сирии, и четырёх месяцев для тех, кто за пределами страны.
Ранее сообщалось, что МИД Сирии выдвинул требование о выводе военного контингента Соединённых Штатов с северо-востока страны.