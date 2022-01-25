Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией

Пограничная служба Польши заявила, что польская сторона приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией.

Об этом польское ведомство написало на своей странице в Twitter.

«Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная стража передала подрядчикам площадки под строительство», — говорится в заявлении.

Отмечается, что строящееся заграждение будет 186 км в длину и обойдётся в 1,6 млрд злотых.

«Это самая большая инвестиция в истории Пограничной стражи», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявляла, что польская сторона 25 января начнёт возведение заградительных сооружений на границе с Белоруссией.