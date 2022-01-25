Польша начала строить заграждение на границе с Белоруссией
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Об этом польское ведомство написало на своей странице в Twitter.
«Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная стража передала подрядчикам площадки под строительство», — говорится в заявлении.
Отмечается, что строящееся заграждение будет 186 км в длину и обойдётся в 1,6 млрд злотых.
«Это самая большая инвестиция в истории Пограничной стражи», — отмечается в сообщении.
Ранее пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявляла, что польская сторона 25 января начнёт возведение заградительных сооружений на границе с Белоруссией.