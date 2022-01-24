Польша 25 января начнёт возведение забора на границе с Белоруссией

Пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская заявила, что польская сторона 25 января начнёт возведение заградительных сооружений на границе с Белоруссией.

«В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией», — цитирует её ТАСС.

По словам Михальской, ранее уже начались определённые подготовительные работы, необходимые для строительства заграждения.

«Завтра мы передаём территорию исполнителям», — подчеркнула она.

В ноябре президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе с Белоруссией.