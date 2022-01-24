Польша 25 января начнёт возведение забора на границе с Белоруссией
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«В соответствии с планом завтра начинается строительство заграждения на границе с Белоруссией», — цитирует её ТАСС.
По словам Михальской, ранее уже начались определённые подготовительные работы, необходимые для строительства заграждения.
«Завтра мы передаём территорию исполнителям», — подчеркнула она.
В ноябре президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе с Белоруссией.