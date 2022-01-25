Президент Израиля отправится 30 января с визитом в ОАЭ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Герцога.
В ОАЭ у главы Израиля запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
«Впервые в истории президент Государства Израиль совершит визит в Объединённые Арабские Эмираты. В ходе визита 30 и 31 января 2022 года президент встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном», — говорится в заявлении.
24 октября Израиль и ОАЭ подписали соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.