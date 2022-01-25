Аргентина по просьбе ВОЗ передаст данные об эффективности «Спутника V»

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Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила, что Минздрав страны по просьбе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передаст данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы способствовать её одобрению организацией.
Аргентина по просьбе ВОЗ передаст данные об эффективности «Спутника V»
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Об этом она рассказала в эфире радиостанции La Red.

«Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как «Спутника V», так и вакцины CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии», — сказала она.

Она отметила, что «проводящие оценку эксперты ВОЗ нуждаются в данных об эффективности из реальной жизни».

«Мы предложили поделиться информацией и направим её как можно скорее», — добавила Виссотти.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все данные по вакцине «Спутник V» переданы в ВОЗ, визит специалистов в Россию ожидается в I квартале этого года.

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