Аргентина по просьбе ВОЗ передаст данные об эффективности «Спутника V»
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Об этом она рассказала в эфире радиостанции La Red.
«Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как «Спутника V», так и вакцины CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии», — сказала она.
Она отметила, что «проводящие оценку эксперты ВОЗ нуждаются в данных об эффективности из реальной жизни».
«Мы предложили поделиться информацией и направим её как можно скорее», — добавила Виссотти.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все данные по вакцине «Спутник V» переданы в ВОЗ, визит специалистов в Россию ожидается в I квартале этого года.