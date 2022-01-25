Jutarnji list: Хорватия уже вернула 80 военнослужащих из Польши
- AP
Об этом сообщает издание Jutarnji list.
Отмечается, что на данный момент в составе миссии усиленного фронтового присутствия НАТО в Польше осталось четыре хорватских офицера.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.
По его словам, Хорватия не имеет ничего общего с тем, что США усиливают своё присутствие в регионе и отправляют разведывательные суда.