В Еврокомиссии заявили, что «омикрон» не остановит восстановление экономики ЕС
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«Мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится», — приводит РИА Новости слова Домбровскиса на выступлении в комитете Европарламента.
Он отметил, что тем не менее в ближайшее время ВВП вряд ли останется не затронутым распространением омикрон-варианта.
30 декабря 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для противостояния новым штаммам коронавируса нужно повышать уровень вакцинации.