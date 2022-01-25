В Еврокомиссии заявили, что «омикрон» не остановит восстановление экономики ЕС

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Распространение штамма коронавируса «омикрон» вряд ли скажется на восстановлении экономики Евросоюза, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
В Еврокомиссии заявили, что «омикрон» не остановит восстановление экономики ЕС
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«Мы не ожидаем, что восстановление экономики прекратится», — приводит РИА Новости слова Домбровскиса на выступлении в комитете Европарламента.

Он отметил, что тем не менее в ближайшее время ВВП вряд ли останется не затронутым распространением омикрон-варианта.

30 декабря 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для противостояния новым штаммам коронавируса нужно повышать уровень вакцинации.

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