Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала повысить уровень вакцинации от коронавируса в ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для противостояния новым штаммам коронавируса нужно повышать уровень вакцинации.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала повысить уровень вакцинации от коронавируса в ЕС
  • РИА Новости

«Сегодня более 78% взрослого населения ЕС вакцинировано. Однако чтобы бороться с вариантами, нам необходимо ещё больше повысить уровень вакцинации», — написала она в Twitter.

Ранее врач Александр Мясников прокомментировал распространение «омикрона» в странах Запада.

По его мнению, «омикрон» протекает «в весьма умеренной форме», а смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации.

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