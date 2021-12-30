Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала повысить уровень вакцинации от коронавируса в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для противостояния новым штаммам коронавируса нужно повышать уровень вакцинации.

«Сегодня более 78% взрослого населения ЕС вакцинировано. Однако чтобы бороться с вариантами, нам необходимо ещё больше повысить уровень вакцинации», — написала она в Twitter.

Ранее врач Александр Мясников прокомментировал распространение «омикрона» в странах Запада.

По его мнению, «омикрон» протекает «в весьма умеренной форме», а смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации.