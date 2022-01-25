Профессор СПбГУ Ерёмина объяснила слова президента Хорватии об отзыве военных из сил НАТО

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала предупреждение президента Хорватии Зорана Милановича о том, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Россией и Украиной.

«Да, это очень важный вопрос, потому что речь идёт о взаимодействии стран, которые входят в один альянс. Соответственно, здесь речь идёт именно о том, насколько они друг другу доверяют», — пояснила Ерёмина.

Эксперт добавила, что европейцы осознают риски, которые повышает «амбициозная позиция США».

Кроме того, специалист подчеркнула, что именно Соединённые Штаты были задействованы в развитии украинского конфликта.

«Европейские страны хотя и решали проблему урегулирования конфликта, тем не менее оказались на вторых ролях... Такое заявление (со стороны Хорватии. — RT) вовремя звучит, и оно очень важно для того, чтобы все стороны понимали, чётко заявили бы, что военная эскалация недопустима и в данном случае разжигание, которое может допустить США, недопустимо, и страна правильно говорит, что в этом конфликте не желает участвовать. Я думаю, это верное направление», — заключила она.

Ранее Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.

По его словам, Хорватия не имеет ничего общего с усилением присутствия США в регионе и отправкой разведывательных судов.