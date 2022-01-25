Профессор СПбГУ Ерёмина объяснила слова президента Хорватии об отзыве военных из сил НАТО

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT прокомментировала предупреждение президента Хорватии Зорана Милановича о том, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта между Россией и Украиной.
Профессор СПбГУ Ерёмина объяснила слова президента Хорватии об отзыве военных из сил НАТО
  • Gettyimages.ru

«Да, это очень важный вопрос, потому что речь идёт о взаимодействии стран, которые входят в один альянс.  Соответственно, здесь речь идёт именно о том, насколько они друг другу доверяют», — пояснила Ерёмина.

Эксперт добавила, что европейцы осознают риски, которые повышает «амбициозная позиция США».

Кроме того, специалист подчеркнула, что именно Соединённые Штаты были задействованы в развитии украинского конфликта.

«Европейские страны хотя и решали проблему урегулирования конфликта, тем не менее оказались на вторых ролях... Такое заявление (со стороны Хорватии. — RT) вовремя звучит, и оно очень важно для того, чтобы все стороны понимали, чётко заявили бы, что военная эскалация недопустима и в данном случае разжигание, которое может допустить США, недопустимо, и страна правильно говорит, что в этом конфликте не желает участвовать. Я думаю, это верное направление», — заключила она.

Ранее Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.

По его словам, Хорватия не имеет ничего общего с усилением присутствия США в регионе и отправкой разведывательных судов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить