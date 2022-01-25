Музыкант Уотерс назвал маленькой победой решение суда разрешить Ассанжу оспорить экстрадицию
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«Если бы он такого разрешения не получил, его дело направили бы сразу на рассмотрение Прити Пател (министру внутренних дел Великобритании. — RT), которая вскричала бы: «Голову ему долой!» — и отправила его в Соединённые Штаты, чтобы его убили там», — сказал он.
25 января Высокий суд Лондона разрешил адвокатам Джулиана Ассанжа обжаловать в Верховном суде Великобритании вердикт, позволяющий экстрадицию основателя WikiLeaks в США.