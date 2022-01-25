Музыкант Уотерс назвал маленькой победой решение суда разрешить Ассанжу оспорить экстрадицию

Короткая ссылка
Музыкант, сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с RT назвал маленькой победой решение Высокого суда Лондона разрешить Ассанжу оспорить экстрадицию в США.
Музыкант Уотерс назвал маленькой победой решение суда разрешить Ассанжу оспорить экстрадицию
  • Gettyimages.ru

«Если бы он такого разрешения не получил, его дело направили бы сразу на рассмотрение Прити Пател (министру внутренних дел Великобритании. — RT), которая вскричала бы: «Голову ему долой!» — и отправила его в Соединённые Штаты, чтобы его убили там», — сказал он.

25 января Высокий суд Лондона разрешил адвокатам Джулиана Ассанжа обжаловать в Верховном суде Великобритании вердикт, позволяющий экстрадицию основателя WikiLeaks в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить