В Кремле назвали преждевременным делать выводы о позиции США по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надо дождаться ответов США по российским предложениям о гарантиях безопасности.
В Кремле назвали преждевременным делать выводы о позиции США по гарантиям безопасности
  • Gettyimages.ru

«Пока не хочу ничего формулировать, да и нет смысла до того, как мы получили ответ. Давайте мы вначале получим ответ, он будет проанализирован, и тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства», — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить