В Кремле назвали преждевременным делать выводы о позиции США по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надо дождаться ответов США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

«Пока не хочу ничего формулировать, да и нет смысла до того, как мы получили ответ. Давайте мы вначале получим ответ, он будет проанализирован, и тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства», — сказал Песков.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности.