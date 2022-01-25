Путин 26 января обсудит с бизнесом Италии расширение деловых связей

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Президент России Владимир Путин 26 января проведёт в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний.
Путин 26 января обсудит с бизнесом Италии расширение деловых связей
  • AP

«Планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.

Ранее Путин поручил внести в Налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний в сфере генетики.

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