Путин 26 января обсудит с бизнесом Италии расширение деловых связей
- AP
«Планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран», — сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.
Ранее Путин поручил внести в Налоговый кодекс изменения по уменьшению суммы налога на прибыль ряду компаний в сфере генетики.