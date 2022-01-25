Политолог Шаповалов оценил позицию французского парламентария по выходу страны из НАТО

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT мнение члена Национальной ассамблеи Франции Мишеля Ларива о том, что стране следует выйти из Североатлантического альянса.

«В Европе нет единого консолидированного мнения о политике США и НАТО по отношению к России. Многие европейцы, в том числе представители истеблишмента, понимают, что вопрос европейской безопасности нельзя решать без России, что она является ключевым политическим и экономическим партнёром Европы, более того, Россия — это самое большое европейское государство, в отличие от США, которые Европой не являются. Поэтому в европейском политическом мире существует большое количество политиков, экспертов, которые опираются на нормализацию отношений с Россией», — рассказал политолог.

Он отметил, что политика нормализации отношений с Россией, а не политика «перманентного конфликта с Россией» в интересах самой Франции.

«К сожалению, сейчас и во Франции, и в других западноевропейских странах зависимость от США является значимым фактором с точки зрения выработки тех или иных политических решений. И данное заявление о необходимости иной политики, скорее всего, не приведёт к изменению курса Франции, но тем не менее думаю, что постепенно именно эти настроения будут получать всё большую поддержку со стороны французского общества», — заключил Шаповалов.

Ранее член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив выразил мнение, что стране следует выйти из Североатлантического альянса.

По его словам, НАТО должно было исчезнуть после окончания холодной войны. Вместо этого в течение последних 30 лет блок продолжает расширяться.