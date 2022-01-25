Байден позвонил оскорблённому им журналисту Fox News

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Американский президент Джо Байден позвонил журналисту Fox News Питеру Дуси, которого он назвал «сукиным сыном» во время мероприятия с участием прессы.
Байден позвонил оскорблённому им журналисту Fox News
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом сообщил сам журналист в эфире Fox News.

По его словам, президент США позвонил ему примерно через час после инцидента.

«Он сказал: «Ничего личного, приятель», — заявил Дуси.

Журналист также сказал Байдену, что продолжит задавать острые вопросы. В ответ американский президент подчеркнул, что Дуси «должен» это делать.

Дуси также назвал хорошим их разговор с Байденом.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе мероприятия с участием прессы, комментируя реплики Дуси, назвал его «тупым сукиным сыном».

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