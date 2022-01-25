Байден позвонил оскорблённому им журналисту Fox News
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Об этом сообщил сам журналист в эфире Fox News.
По его словам, президент США позвонил ему примерно через час после инцидента.
«Он сказал: «Ничего личного, приятель», — заявил Дуси.
Журналист также сказал Байдену, что продолжит задавать острые вопросы. В ответ американский президент подчеркнул, что Дуси «должен» это делать.
Дуси также назвал хорошим их разговор с Байденом.
Ранее сообщалось, что Байден в ходе мероприятия с участием прессы, комментируя реплики Дуси, назвал его «тупым сукиным сыном».