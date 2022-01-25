Президент США Байден оскорбил журналиста Fox News

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе мероприятия с участием прессы оскорбил одного из корреспондентов телеканала Fox News.
Президент США Байден оскорбил журналиста Fox News
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом информирует Fox News.

После вступительного слова президента и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. Журналисты стали выкрикивать вопросы.

«По одной причине я не люблю делать этого: вы никогда не освещаете существо встречи», — заявил Байден.

Как отмечается, несколько реплик выкрикнул корреспондент Fox News Питер Дуси.

Байден в ответ на крики Дуси отметил, что слова журналиста были «ценным замечанием».

По информации Fox News, затем американский лидер продолжил свою речь и, «почти не шевеля губами», высказал оскорбительную фразу в адрес корреспондента. 

Ранее Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки о способе выстраивания взаимоотношений с российским коллегой Владимиром Путиным.

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