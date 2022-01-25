Президент США Байден оскорбил журналиста Fox News
- AP
- © Andrew Harnik
Об этом информирует Fox News.
После вступительного слова президента и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. Журналисты стали выкрикивать вопросы.
«По одной причине я не люблю делать этого: вы никогда не освещаете существо встречи», — заявил Байден.
Как отмечается, несколько реплик выкрикнул корреспондент Fox News Питер Дуси.
Байден в ответ на крики Дуси отметил, что слова журналиста были «ценным замечанием».
По информации Fox News, затем американский лидер продолжил свою речь и, «почти не шевеля губами», высказал оскорбительную фразу в адрес корреспондента.
Ранее Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки о способе выстраивания взаимоотношений с российским коллегой Владимиром Путиным.