Global News: МИД Канады подвергся кибератаке

Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети канадского Министерства иностранных дел.

Об этом информирует телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности.

«Министерство иностранных дел стало объектом кибератаки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке.

В результате инцидента скомпрометированы данные более чем 515 тыс. человек, в том числе тех, кто разлучён со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий.