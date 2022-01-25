Global News: МИД Канады подвергся кибератаке

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Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети канадского Министерства иностранных дел.
Global News: МИД Канады подвергся кибератаке
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Об этом информирует телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и аппарате безопасности.

«Министерство иностранных дел стало объектом кибератаки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке.

В результате инцидента скомпрометированы данные более чем 515 тыс. человек, в том числе тех, кто разлучён со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий.

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