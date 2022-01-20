Международный комитет Красного Креста подвергся кибератаке, в её результате скомпрометированы данные и конфиденциальная информация свыше 515 тыс. человек.

«На этой неделе была обнаружена кибератака на компьютерные серверы, на которых хранится информация Международного комитета Красного Креста», — говорится в заявлении Комитета.

Отмечается, что скомпрометированы данные более чем 515 тыс. человек, в том числе тех, кто разлучён со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий.

Данные о кибератаке поступили по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Информации об источнике кибератаки на данный момент нет.

Ранее неизвестные предприняли попытку взлома официального сайта Национального банка Украины, однако кибератаку удалось нейтрализовать.