Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН

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Иран погасил часть долга по взносам в ООН и восстановился в праве голосовать в Генассамблее. Об этом сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.
Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
  • AFP
  • © ATTA KENARE

«Генассамблея приняла во внимание, что Гвинея, Иран и Вануату внесли плату, необходимую для сокращения их задолженности», — цитирует ТАСС Кубиак.

По её словам, это означает, что Иран теперь вновь может голосовать в Генассамблее ООН.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана по взносам перед Организацией Объединённых Наций в размере $18 млн.

Выплата была проведена за счёт замороженных иранских активов в южнокорейских банках.

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