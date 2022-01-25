Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН

Иран погасил часть долга по взносам в ООН и восстановился в праве голосовать в Генассамблее. Об этом сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.

«Генассамблея приняла во внимание, что Гвинея, Иран и Вануату внесли плату, необходимую для сокращения их задолженности», — цитирует ТАСС Кубиак.

По её словам, это означает, что Иран теперь вновь может голосовать в Генассамблее ООН.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана по взносам перед Организацией Объединённых Наций в размере $18 млн.

Выплата была проведена за счёт замороженных иранских активов в южнокорейских банках.