Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
- AFP
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«Генассамблея приняла во внимание, что Гвинея, Иран и Вануату внесли плату, необходимую для сокращения их задолженности», — цитирует ТАСС Кубиак.
По её словам, это означает, что Иран теперь вновь может голосовать в Генассамблее ООН.
Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи погасило задолженность Ирана по взносам перед Организацией Объединённых Наций в размере $18 млн.
Выплата была проведена за счёт замороженных иранских активов в южнокорейских банках.