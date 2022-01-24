Великобритания отменит самоизоляцию для непривитых путешественников

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Власти Великобритании отменят самоизоляцию для въезжающих в страну путешественников, не привитых от коронавируса.
Великобритания отменит самоизоляцию для непривитых путешественников
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Об этом рассказал глава Минтранса Соединённого Королевства Грант Шэппс.

«Сегодня я могу объявить, что пассажирам, которые не подходят под определение полностью привитых, отныне не будет требоваться сдавать анализ на восьмой день после прибытия или уходить на самоизоляцию», — приводит ТАСС его слова.

Шэппс отметил, что им нужно будет заполнить форму на въезд, чтобы продемонстрировать отрицательный тест, сданный за два дня до поездки, также они должны будут сдать ПЦР-тест после прибытия в страну. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал въезд без ПЦР-тестов в Великобританию для привитых от коронавируса путешественников.

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