Великобритания отменит самоизоляцию для непривитых путешественников
- Gettyimages.ru
Об этом рассказал глава Минтранса Соединённого Королевства Грант Шэппс.
«Сегодня я могу объявить, что пассажирам, которые не подходят под определение полностью привитых, отныне не будет требоваться сдавать анализ на восьмой день после прибытия или уходить на самоизоляцию», — приводит ТАСС его слова.
Шэппс отметил, что им нужно будет заполнить форму на въезд, чтобы продемонстрировать отрицательный тест, сданный за два дня до поездки, также они должны будут сдать ПЦР-тест после прибытия в страну.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал въезд без ПЦР-тестов в Великобританию для привитых от коронавируса путешественников.