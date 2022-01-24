Постпред России назвал рутиной попытки оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ

Попытки оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ стали рутинными, заявил в интервью РИА Новости постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.

«Попытки оспорить полномочия российской делегации после её возвращения к полноформатному участию в работе ПАСЕ осуществляются каждый год и уже стали рутинными. В 2020 и 2021 годах эти инициативы не нашли поддержки среди большинства членов ассамблеи», — сказал Солтановский.

Он выразил надежду на то, что и в этот раз здравый смысл возобладает.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может отказаться от работы в ПАСЕ в случае ущемления её полномочий.