Постпред России назвал рутиной попытки оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ

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Попытки оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ стали рутинными, заявил в интервью РИА Новости постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.
Постпред России назвал рутиной попытки оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ
  • © МИД РФ
  • РИА Новости

«Попытки оспорить полномочия российской делегации после её возвращения к полноформатному участию в работе ПАСЕ осуществляются каждый год и уже стали рутинными. В 2020 и 2021 годах эти инициативы не нашли поддержки среди большинства членов ассамблеи», — сказал Солтановский.

Он выразил надежду на то, что и в этот раз здравый смысл возобладает.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может отказаться от работы в ПАСЕ в случае ущемления её полномочий.

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