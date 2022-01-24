Связанная с «омикроном» волна COVID-19 в Италии вышла на плато

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Франческо Фильиуоло, итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, заявил, что связанная со штаммом «омикрон» волна COVID-19 в Италии вышла на плато.
Связанная с «омикроном» волна COVID-19 в Италии вышла на плато
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«У нас есть хорошие новости: похоже, мы вышли на плато и кривая в том, что касается «омикрона», идёт вниз», — цитирует его телеканал Tgcom24.

Об этом Фильиуоло заявил во время посещения центра вакцинации в Милане. Он выразил надежду на то, что нынешняя волна COVID-19 теперь может быстро пойти на спад. 

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что в мире могут появиться варианты коронавируса, которые будут ещё более заразными, чем штамм «омикрон».

В декабре врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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