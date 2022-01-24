SMH: Австралия приняла решение об эвакуации семей дипломатов из Киева

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Власти Австралии приняли решение об эвакуации семей дипломатов из Киева, пишет газета The Sydney Morning Herald.
SMH: Австралия приняла решение об эвакуации семей дипломатов из Киева
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Отмечается, что австралийское правительство также призвало граждан «не посещать» Украину. Тем же, кто в настоящее время находится на территории страны, рекомендовано уехать.

«Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за местных обстоятельств», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

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