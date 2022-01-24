SMH: Австралия приняла решение об эвакуации семей дипломатов из Киева

Власти Австралии приняли решение об эвакуации семей дипломатов из Киева, пишет газета The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что австралийское правительство также призвало граждан «не посещать» Украину. Тем же, кто в настоящее время находится на территории страны, рекомендовано уехать.

«Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за местных обстоятельств», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.