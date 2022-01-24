Политолог Бальбек ответил на угрозы главы МИД Дании о полной изоляции России

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Дании Еппе Куфуд о том, что Россия будет полностью изолирована в случае эскалации ситуации на Украине.

Политолог подчеркнул, что против России постоянно вводят санкции и «ведётся политика изоляции».

«Так что премьер Дании нам Америку не открыл. Если исходить из его позиции, мы сейчас должны открыть границы, запустить натовские войска на свою территорию, покаяться во всех войнах за последнюю 1 тыс. лет, после чего разоружиться и перейти под внешнее управление», — высказался Бальбек.

Он отметил, что всё это является только «голубыми мечтами» датского премьера, которые не сбудутся.

«Не мы, а они нас довели до красной линии. И теперь ждём ответа на свои предложения по безопасности, а в нравоучениях премьера Дании мы не нуждаемся, последние десять веков мы обходились без этого», — подчеркнул политолог.

Ранее Куфуд заявил, что Россия «будет полностью изолирована» в случае эскалации ситуации на Украине.

Он утверждает, что на Западе готовы применить «самые суровые санкции».